© foto di Federico De Luca

Per parlare dell'ultima giornata di Serie A è intervenuto a Maracanà, su TMW Radio, l'ex calciatore ed opinionista Antonio Di Gennaro: "A chi l'Oscar di giornata? A Juric. Impensabile all'inizio che facesse questo campionato. ha fatto punti e plusvalenze, valorizzando giocatori sconosciuti. I dati per la Juve sono pesanti. I punti rispetto ad Allegri sono nove in meno. E' venuta meno la sua solidità difensiva. Il centrocampo è l'anima della squadra e Khedira manca tanto. E si vede ora. Sa come stare in campo e serve personalità lì in mezzo. Poi quando ti manca uno come Pjanic... Mi sembra una squadra che deve vincere e trovare i giusti equilibri, ancora. Ho visto errori dovuti a superficialità, errori visti poche volte con Allegri".

