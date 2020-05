tmwradio Di Gennaro: "Ripresa? Polemiche non portano a niente. C'è apprensione"

Antonio Di Gennaro, nel suo intervento a TMW Radio, ha parlato anche delle polemiche sulla ripresa del calcio: "C'è apprensione, per tutta l'Italia. Le polemiche non portano a niente, normale che ci debbano essere delle precauzioni ma litigare adesso non serve a niente. Abbiamo l'opportunità di cambiare determinate regole. Poi, se non arrivano soldi a fondo perduto come fanno a ripartire le piccole e medie imprese... Chi va a indebitarsi ancora quando non riesce a riaprire? Diventa un problema, e su questo ci deve essere un'accelerazione... Ma per tutto il paese. Penso al turismo, per esempio, e il Governo deve agire. Devono risolvere, o la gente finisce in mezzo alla strada".

