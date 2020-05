tmwradio Di Gennaro: "Ripresa, vincere lo Scudetto sarà ancora più dura"

L'ex calciatore Antonio Di Gennaro ha parlato ieri a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Secondo lui, vincere il campionato avrà ancora maggior valore dopo lo stop arrivato a marzo: "Sarà ancora più difficile vincerlo, quindi ci sarà ancora più merito. Ci vorrà davvero molta volontà per vincerlo".

Una situazione come questa può favorire comunque un allenatore preparato come Sarri?

"E' una stagione anomala, bisognerà capire come si entrerà a giocare. Ci potrebbero essere delle sorprese. Sarri è meticoloso, poi ha due squadre a disposizione e per questo parte favorito. Ma la Champions è diversa".