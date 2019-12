TMW RADIO - Di Gennaro: "Sarri, continuità al tridente. Inter stanca"

Antonio Di Gennaro, ex giocatore e opinionista, ospite di TMWRadio:

Sarri ci riprova e anche oggi schiera il tridente...

"Certi giocatori non possono stare fuori. Hanno qualità, tecnica, brillantezza e tutto ciò che serve per battere una Sampdoria in fiducia. Sarri ci crede, vuole dare continuità a un modulo con questi giocatori che possono fare sempre bene. Ronaldo, Dybala e Higuain sembrano anche divertirsi a giocare insieme. Questi sono test importanti per migliorare in vista del prossimo anno".

Sfida a distanza al vertice tra Inter e Juventus...

"La Juventus ultimamente mi sembra più tonica. L'Inter non mi è piaciuta a Firenze, perché era stanca. Il pareggio è stato giusto. La squadra ha tirato tanto anche per colpa dei troppi infortuni subiti. Ho letto dei 50 milioni a disposizioni per i nerazzurri, sarebbe una bella cifra da investire sul mercato di gennaio. Vidal sarebbe perfetto, anche dal punto di vista dell'esperienza: non è uno che ha timore quando gioca in determinati stadi. Può dare qualcosa in più. Anche se bisogna fare i complimenti a Borja Valero, che si è fatto trovare pronto".

La Lazio può lottare per lo Scudetto?

"Un mese e mezzo fa lo abbiamo detto anche dell'Atalanta. La vittoria della Lazio sulla Juventus è stata importante, ha passato quello step che in passato non aveva mai superato. Luis Alberto è uno dei migliori giocatori in A ed è messo in contesto in cui l'alchimia è massima. Credo possa fare qualcosa di importante, tenendo anche presente che non giocherà più in Europa League. La Supercoppa? Una finale è sempre una finale, è una partita a sé".

Roma-Fiorentina che partita sarà?

"Il pareggio all'ultimo con l'Inter è stato fondamentale per i viola, gli ha dato vigore e fiducia. La Roma quest'anno è una sorpresa, l'allenatore, nuovo, si è rivelato intelligente. Sa pressare quando è il momento ma anche abbassarsi. Non gioca su ritmi altissimi, ma tiene in mano il gioco. In mezzo al campo Fonseca ha trovato la quadratura giusta, tornerà anche Mancini in difesa. Sarà favorita sulla Fiorentina che non dovrà avere l'atteggiamento mostrato prima dell'Inter e dovrà essere perfetta tatticamente. Non dovrà avere cali di concentrazione. Il ritorno di Kalinic a Firenze? Non mi piacerebbe l'idea".

Sul sorteggio di Champions:

"È una competizione strana, variegata. Bisogna vedere come le squadre arriveranno a febbraio. La Juventus non credo avrà problemi contro il Lione, mentre il Napoli affronterà uno squadrone. Il Barcellona ha un numero 10 che quando decide di vincere le partite lo fa. Il Napoli però nei grandi appuntamenti non ha mai fallito. L'Atalanta se la potrà giocare, sperando che rientri anche Zapata. Sarà un confronto alla pari col Valencia, che ha più esperienza".