tmwradio Di Gennaro: "Sarri ha l'obbligo di vincere alla Juve. Serve continuità"

Antonio Di Gennaro, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato delle affermazioni di Andrea Agnelli su Sarri e Guardiola: "La Juventus con Agnelli ha sempre guardato alla continuità. Allegri è rimasto cinque stagioni, poi c'è stata la voglia di cambiare. Se non vince, è normale che si parli di cambio. Tutti hanno l'obbligo di vincere alla Juve, è nel dna, è sempre stato così. Se con l'estetica non vinci... Guardiola ha vinto, ma in Champions, nonostante investimenti importanti, non ha mai vinto fuori da Barcellona. Ma vincere in Champions non è semplice. Ovvio non fare comunque un pensierino a Guardiola. La Juve può essere una prospettiva fattibile, non si sa fra quanto. Ma Agnelli fa bene a parlare in maniera positiva di Sarri, vedendo cosa ha fatto finora".

