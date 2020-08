tmwradio Di Gennaro: "Suarez alla Juve farebbe bene. Non vedo pronto Jimenez"

vedi letture

Ai microfoni di TMW Radio, l’ex giocatore Antonio Di Gennaro ha detto la sua sulla possibile operazione Suarez alla Juventus: "Lui è uno di quei centravanti che nonostante l'età avanzata può fare ancora bene, almeno per i prossimi 2-3 anni. Come lui, includo in questo gruppo Cavani e Džeko. Sono tutti attaccanti forti e di livello. Discorso inverso invece per Jimenez, che secondo me deve ancora arrivare al loro livello perché non ha mai giocato in squadre di maggior blasone."