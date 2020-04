tmwradio Di Gennaro: "Titubanza del Governo sulla ripresa per paura di ricadute"

Nel suo intervento a TMW Radio, Antonio Di Gennaro, ha parlato anche della possibilità che possa risultare positivo un calciatore dopo la ripresa: "La titubanza del Governo nel dare l'ok è proprio legata a questa cosa. Qui siamo in un vicolo cieco, alcuni dicono una cosa poi se ne sente dire un'altra... Sento che forse in estate può andare via, poi no... Subentrerà una forma di psicosi. Pensate questi che devono stare rinchiusi stile bunker per due mesi, leggevo poi che alcune squadre di Serie A neanche riuscirebbero ad ottemperare a questi costi".