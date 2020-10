tmwradio Di Marzio: "Chiesa non è mai stato troppo amato dalla tifoseria viola"

A TMW Radio, durante Maracanà,mister Gianni Di Marzio ha parlato anche dell'addio di Federico Chiesa alla Fiorentina e della reazione della piazza:

Quanto addolora vedere episodi come quelli che hanno coinvolto Chiesa e il fratello?

"Quello che è successo al fratello di Chiesa è intollerabile. E' un comportamento da stigmatizzare. Oggi i giocatori bandiera come Totti, Maldini, Baresi, D'Amico, non ci sono più".

La piazza si aspettava un altro atteggiamento da Chiesa:

"Vero ma non è mai stato neanche troppo amato dalla tifoseria. Non è stato come Baggio. Il giocatore oggi è un professionista puro. Ormai oggi i procuratori prendono percentuali dai trasferimenti e allora perché non dobbiamo aspettarci che certi trasferimenti non ci siano?"

