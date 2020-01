Per parlare dei temi del campionato è intervenuto a Maracanà, su TMW Radio, mister Gianni Di Marzio. Queste alcune sue dichiarazioni sulla Juve: "Matuidi in questo periodo non è in forma, però è sempre un giocatore che in mezzo al campo fa sentire la sua presenza. a destra e sinistre hai Pjanic e Matuidi che devono essere i polmoni di questa Juve, ma tenendo Dybala dietro Higuain e Ronaldo, liberi il terzino sinistro avversario. Sono venuti meno sugli esterni nell'ultima gara. Sarri ha sbagliato in questo caso. Ma non è Matuidi il problema ora".

