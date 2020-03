tmwradio Di Marzio: "Mai più le scene viste in Parma-SPAL"

vedi letture

A TMW Radio è intervenuto ieri l'ex tecnico Gianni di Marzio parlando dell'emergenza Coronavirus e del campionati italiano di calcio. Queste le sue parole: "Spero che il campionato si concluda il più presto possibile. Bisogna fare di tutto per farlo finire, anche a porte chiuse. Ma che non siano gli incapaci a decidere ma delle persone con il cervello, per non vedere certe scene come in Parma-SPAL. Vista l'emergenza, si può spostare l'Europeo".