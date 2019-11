TMW RADIO - Di Marzio: "Napoli, perché non tirare fuori gli attributi in campo?"

Gianni Di Marzio in diretta a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua sul momento in casa Napoli: "Ammutinamento? Solo ora tirano fuori gli attributi contro il presidente? Perché non li tirano fuori in campo? De Laurentiis ha detto che la squadra deve andare in ritiro, ha detto che non era punitivo ma era così. Si è schierato contro la squadra Ancelotti andando comunque in ritiro, nonostante si fosse messo al suo fianco subito dopo la decisione del presidente".