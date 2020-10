tmw radio Di Marzio: "Rambaudi all'Inter è saltato per questioni di... calligrafia"

vedi letture

L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, volto di punta del settore per Sky Sport, è intervenuto in diretta nel corso di Stadio Aperto, trasmissione in onda su TMW Radio, per parlare così delle strane manie dell'ex patron dell'Inter Pellegrini: "Si pensa a imprenditori e presidenti importanti, che al di là del calcio hanno strutture di assoluto valore, e poi pensi alla conclusione di trattative che durano mesi, fino al pranzo a casa del presidente. Arrivi, mangi ed è tutto a posto, poi la moglie ti chiede di firmare un bigliettino. Subito dopo, e ne erano tutti inconsapevoli, veniva fatta una prova grafologica che doveva rientrare in canoni che, nella famiglia Pellegrini, avevano uno standard ben preciso. Rambaudi, per esempio, non è andato all'Inter con il contratto già firmato perché la sua calligrafia non è stata giudicata all'altezza dalla famiglia Pellegrini".