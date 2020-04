tmwradio Di Michele: "Belotti? Il Torino non lo supporta. Altrove avrebbe fatto il doppio dei gol"

L'ex attaccante David Di Michele è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, parlando in particolare di alcuni giocatori della Serie A. Di seguito alcuni estratti: "La stagione di Belotti? Sta facendo molto bene ma non è supportato dalla squadra. Combatte da solo lì davanti e non riesce a sfondare da solo le difese. Sta giocando meglio degli altri anni, è importante anche per la Nazionale, dove se la gioca con Immobile, ma se fosse stato in un'altra squadra avrebbe fatto il doppio dei gol".

In Serie A qual è l'attaccante che vorrebbe avere nella sua squadra?

"Immobile, per i gol che sta facendo. Ma anche Ibrahimovic, non solo per quello che fa in campo ma anche fuori. E' un allenatore, oltre che un giocatore, riesce a valorizzare i compagni. Con lui è rinato il Milan, sa trascinare tutti".

