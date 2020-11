tmw radio Di Michele: "Spinazzola, fortuna per la Roma che non sia andato all'Inter"

L'ex bomber e allenatore David Di Michele al Maracanà Show, nella serata di TMW Radio, ha parlato così del successo della Roma sul Parma: "E' un momento positivo. Fonseca è un grande allenatore, ti da serenità, non perde mai la pazienza, anche nelle difficoltà ha sempre creduto nella squadra. L'organico non è troppo lungo, ma sta facendo grandi cose. Borja Mayoral piano piano si sta integrando, è una Roma che gioca bene. Spinazzola? Per fortuna che non è andato all'Inter. Ho visto bene anche Karsdorp. La Roma, quando pensa, non va. La Roma stecca con le squadre minori, in questo periodo non sta avvenendo. Vuol dire che ha dato mentalità alla squadra".