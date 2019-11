TMW RADIO - Diamoutene: "Balotelli? Mister e pres. dell'Hellas falsi"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Souleymane Diamoutene, calciatore Giulianova ed ex Roma e Lecce, a TMW Radio sui fatti di Verona e sul razzismo.

Il capo ultrà dell'Hellas Verona ha detto che Balotelli ha la cittadinanza italiana ma non lo potrà mai essere al 100%....

"Mi fa male, avrebbe potuto dire altro. Mi dispiace che nel 2019 ancora succedano cose del genere. Non è giusto un simile comportamento da una persona che va allo stadio per divertirsi, perché lo sport deve essere un divertimento. Si dà anche il cattivo esempio ai bambini che vedono questa cosa. Sono situazioni che fanno male all'immagine del calcio italiano perché tutto il mondo ha visto quanto accaduto. Se l'allenatore e il presidente del Verona dicono di non aver sentito nulla, dicono una falsità impressionante, anche perché tutti i giocatori in campo stavano cercando di tranquillizzare Balotelli. Papa Waigo giocava con il Verona e mi raccontava gli ululati che gli facevano i tifosi, ma lui non era nessuno".

Ti sono capitate situazioni simili?

"Per mia fortuna, nello stadio, non mi è mai capitato".

Una soluzione a questo problema del razzismo?

"Non è una questione che comincia adesso. Bisogna educare i bambini fin dall'asilo per farli crescere in un determinato modo. Bisogna insegnare i valori del rispetto e della famiglia. Nel calcio di adesso ci sono ragazzi di colore ovunque, anche nella nostra nazionale ce ne sono. Sarebbe da mettere le telecamere ovunque come in Inghilterra per prendere i colpevoli, che sono pochi. Sono 5 persone? Vanno prese e squalificate per anni".

Negli ultimi anni, al di là del calcio, è emerso un problema razzismo in Italia?

"Direi di no. Non è un paese razzista l'Italia, io ci sto da tanto e non ho mai avuto problemi. Ma allo stadio capita che ci siano 4-5 persone ignoranti che fanno parlare male del paese. Rispetto al passato c'è stato un miglioramento".