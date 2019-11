© foto di Federico De Luca

Souleymane Diamoutene, calciatore Giulianova ed ex Roma e Lecce, giudica ai microfoni di TMW Radio i fatti di Verona e in generale il tema razzismo: "Non è una questione che comincia adesso. Bisogna educare i bambini fin dall'asilo per farli crescere in un determinato modo. Bisogna insegnare i valori del rispetto e della famiglia. Nel calcio di adesso ci sono ragazzi di colore ovunque, anche nella nostra nazionale ce ne sono. Sarebbe da mettere le telecamere ovunque come in Inghilterra per prendere i colpevoli, che sono pochi. Sono 5 persone? Vanno prese e squalificate per anni".

Negli ultimi anni, al di là del calcio, è emerso un problema razzismo in Italia?

"Direi di no. Non è un paese razzista l'Italia, io ci sto da tanto e non ho mai avuto problemi. Ma allo stadio capita che ci siano 4-5 persone ignoranti che fanno parlare male del paese. Rispetto al passato c'è stato un miglioramento".