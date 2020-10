tmwradio Donati crede nel Milan: "Può ancora crescere. Europa League importante"

Per parlare del Milan in Europa League (che incontrerà il Celtic) e non solo a TMW Radio ieri ha parlato un doppio ex come Massimo Donati. Di seguito un estratto dell'intervista: "Il Milan è una squadra giovane ed è bello che ci credano. Si deve lasciare sbagliare i giovani. Non sono state prestazioni ottimali in Europa ma l'importante è vincere. E' una squadra che deve crescere, poi se togli Ibra, togli un pezzo importante della squadra. E' una squadra che può crescere e l'Europa League è importante anche per la crescita dei giovani e del gruppo stesso".