tmwradio Donati: "Giocare nell'anno solare difficile ma non impossibile. Dura accontentare tutti"

Il vice-allenatore del Kilmarnock in Scozia, Massimo Donati, ex centrocampista tra le altre di Atalanta, Milan e Bari, ha parlato a TMW Radio affrontando anche l'argomento relativo all'emergenza Coronavirus nel calcio italiano: "Trovare tutti d'accordo è impossibile: ci deve essere un gruppo di persone che decida per tutti, cercando la logica e senza guardare agli interessi dell'una o dell'altra squadra, per non creare problemi di salute. Giocare nell'anno solare sarebbe complicato, anche se non impossibile. Bisognerà rischedulare tutte le partite di questo e del prossimo campionato: si potrebbe fare se venisse tutto posticipato negli anni successivi".

