tmwradio Donati sul futuro: "C'è un'opzione, pronto a restare a Lecce anche il prossimo anno"

Giulio Donati e il suo futuro. Anche di questo, nel corso dell'intervista rilasciata a 'TMW Radio', ha parlato il difensore del Lecce che ha un contratto col club giallorosso valido fino al termine della stagione: "La Premier mi ha sempre appassionato. In Germania sono stato benissimo, ho fatto anni di livello al Bayer. Sono voluto ripartire dall'Italia anche per questioni famigliari. Il Lecce mi ha dato questa possibilità. Sono tornato più che volentieri, ero stato benissimo la prima volta. A fine anno c'è un'opzione per trattenermi da parte della società. Se così sarà, ne sarò felice".

Clicca qui per l'intervista integrale a Giulio Donati