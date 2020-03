tmwradio Dott. Andreoni: "COVID-19? La speranza è che scompaia a giugno"

Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società Italiana di malattie infettive e professore all'Università Tor Vergata di Roma, ha parlato di Coronavirus a TMW Radio, durante Maracanà. Queste alcune battute:

Ad alte temperature, il virus muore?

"Parliamo di temperature ambientali. Il Covid-19 è un Coronavirus, molto comune, stagionale. Normalmente vediamo queste epidemie fino ad aprile, massimo maggio. La speranza, così come fece la Sars, è che scompaia a giugno, come in quel caso. L'elemento di difficoltà è che la Terra ha emisferi diversi e che questa alternanza, in un mondo così globalizzato, può vedersi alternare questa epidemia".

Che tipo di tempi dobbiamo darci per tornare ad una vita normale?

"Temo che comunque sarà un qualcosa con cui dovremmo convivere fino all'inizio dell'estate. Ma dipenderà dal livello dell'epidemia che riusciamo a creare".

