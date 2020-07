tmwradio Ds Benevento: "Tanti nomi accostati a noi. Punteremo su chi è alla nostra portata"

vedi letture

Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, nel suo intervento a TMW Radio, ha parlato anche del mercato e dei giocatori accostati al club sannita: "Sono forti non solo per noi ma per tante altre squadre di A. Non bisogna fare troppi voli pindarici. Abbiamo bisogno di giocatori da Benevento e faremo di tutto per non sbagliare. Vedo tanti nomi accostati a noi, importantissimi, ma sappiamo che sarà difficile portarli. Dobbiamo puntare a chi è alla nostra portata ed è utile al nostro progetto".