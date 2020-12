tmw radio Ds Crotone: "Vogliamo il risultato anche con la Samp. A gennaio qualcosa faremo"

Giuseppe Ursino, ds del Crotone, è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini: "La squadra stava giocando bene ma non facevamo punti. In qualsiasi campionato se non li fai, sei sempre in difficoltà: ne abbiamo fatti quattro ma dobbiamo continuare, c'è bisogno di non staccarsi dal quartultimo posto, è importante. Anche sabato proveremo a fare risultato contro la Sampdoria".

Cosa mancava prima della gara contro lo Spezia?

"Per prima cosa c'è stato un calendario impossibile, visto che abbiamo incontrato tutte le prime sette classificate dell'anno scorso. Non potevi programmare una situazione del genere... Anche perché senza preparazione abbiamo dovuto approcciarci ad un campionato molto più difficile. Dietro c'è stato qualche errore individuale che ci ha impedito di far risultato anche quando la squadra meritava di più. Ora però scordiamocelo, perché il Crotone se la giocherà fino in fondo".

Si aspettava Fiorentina, Genoa e Torino in quella posizione di classifica?

"Torino e Fiorentina sicuramente no. Il Genoa ha cambiato molti giocatori, e siccome il passaggio da un campionato all'altro è stato veloce me lo aspettavo. Le altre due sono squadre di valore e non me l'aspettavo, ma il calcio è fatto di tutto, anche di entusiasmo, e spesso quando sei in difficoltà fai fatica a sollevarti".

La Fiorentina è in difficoltà psicologica?

"Non saprei perché ci sarebbe da stare vicino ai giocatori, di certo non me li aspettavo in quelle posizioni di classifica così in basso. Il cambio di allenatore ancora non è stato assorbito bene, si deve dare possibilità a Prandelli di portare questa squadra a livelli che gli compete, perché Firenze è Firenze".

Che mercato sarà a gennaio?

"Non ci sono soldi e vedo difficoltà a muovere i giocatori... Secondo me sarà un mercato con giusto qualche scambio, ma non importante".

E per il Crotone?

"Sarà un mercato da Crotone. Cercheremo soprattutto di completare la rosa, ma prima facciamo passare queste due partite, poi vediamo. Qualcosa faremo".

Chi la rivelazione di questa Serie A?

"Il Milan primo in classifica. Così non me lo aspettavo, ma dico che se lo meritano perché giocano molto bene. Un'altra squadra che mi ha fatto grande impressione, a parte l'Atalanta, è il Sassuolo. Gioca molto bene e sarà tra le sorprese".

Che pensa del caso Gasperini-Gomez e della possibile successione con Juric?

"Li ho avuti entrambi e sono due grandissimi, so come la pensano su certe situazioni. All'allenatore bisogna dare la possibilità di fare le scelte che vuole, e quello che ha fatto e sta facendo Gasperini a Bergamo è qualcosa di eccezionale: anche i giocatori hanno avuto vantaggio dalla sua bravura, quello che dice devono farlo".