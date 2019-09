TMW RADIO - Ds Parma: "Karamoh? Nel calcio bisogna rispettare le regole"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto a TMW Radio durante la trasmissione 'TestaCoda', il ds del Parma Daniele Faggiano ha avuto modo di fare il punto anche sul caso Karamoh: "Dobbiamo fargli capire che può diventare un giocatore importante. Per fare questo lavoro bisogna rispettare le regole, passione e voglia di stare in un gruppo. Ha 20 anni, è un ragazzo comunque per bene".

Così invece Faggiano sulle condizioni di Gervinho: "Dipende da lui, non dipende dall'allenamento. Lui sta sempre sul pezzo, oggi era già alle 9,30 in palestra: non molla mai. Qualche volta ha delle marcature troppo strette".

