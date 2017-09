TMW RADIO - Enrico Chiesa: "Federico tranquillo, sta bene alla Fiorentina"

© foto di Federico De Luca

Intercettato a Coverciano, dove è a ritirare il premio "Nereo Rocco" per il figlio, Enrico Chiesa, padre di Federico ed ex viola, ha detto la sua sulle prestazioni e sul futuro del talentino della Fiorentina: "Il secondo anno è più difficile? Tutti gli anni sono importanti. Il fatto che questo sia il secondo di Federico non cambia niente, bisogna sempre migliorare. Le pressioni? Lui deve pensare a far bene sul campo, il resto viene di conseguenza. Lui sa cosa deve fare, è un ragazzo positivo anche nei momenti in cui le cose vanno meno bene. Mi auguro che vada avanti e cresca: il giudice sarà come sempre il campo. Il mercato? Lui è molto tranquillo, pensa ad allenarsi e a migliorare. Ha l'approccio giusto per riuscire a diventare un grande giocatore. Si merita le attenzioni che ha, nel calcio non ti regalano mai niente e lui si sta dimostrando all'altezza delle aspettative".