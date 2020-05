tmwradio Eranio sul caso Maldini-Rangnick: "E se fosse il Milan a far uscire certe cose?"

"E' la legge del mondo del calcio. Le voci escono sempre molto prima delle firme. Magari è proprio la società che vuole far uscire certe cose. Se non fosse così, dovrebbe essere la società stessa a intervenire per spegnere questo focolaio. Se uno è a posto con la coscienza, deve andare avanti e poi a bocce ferme ci si dovrà riunire e capire cosa fare. E nel caso continuare o allontanarsi dal progetto. Maldini è stato molto diretto fin dall'inizio su Rangnick. Se la società scegliesse lui, vedere Maldini al suo fianco mi sembra dura. Mi dispiace perché un personaggio come Maldini meriterebbe tempo per imparare un mestiere così difficile". Così Stefano Eranio, ex centrocampista rossonero, sulla polemica a distanza tra i due dirigenti in una intervista concessa ieri a TMW Radio.