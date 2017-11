TMW RADIO - Ernesto Pellegrini: "Inter, mi piace Spalletti. Mi ricorda il Trap"

Fonte: Dal nostro inviato Alessandro Rimi

Protagonista al World Final Championship Sport Television Cinema & Culture 2017, l'ex presidente dell'Inter Ernesto Pellegrini ha parlato a TMW Radio del nuovo corso nerazzurro: "Mi piace molto Spalletti, è un leader e un trascinatore. Un uomo che sa come si intrattengono i rapporti con gli uomini. Sono molto contento come sportivo e tifoso".

Rivede qualcosa di Trapattoni?

" C'è una certa somiglianza, entrambi sono uomini forti che sanno penetrare nell'animo dell'uomo capendone pregi e difetti: sono dei capi, in questo senso si assomigliano".

Inter e Milan cinesi.

"Il calcio è cambiato perché c'è la globalizzazione, non vi è dubbio che non ci sono più imprenditori che amano la squadra del cuore e della propria città come successe ai miei tempi o per Berlusconi. Ora è un mondo diverso, non c'è da stupirsi. Però la squadra del cuore rimane tale, a prescindere dalla proprietà: per me i colori nerazzurri sono indelebili".

È un cambiamento positivo?

"Sì, perché per un imprenditore italiano è difficile gestire una società così importante, dal punto di vista finanziario. Però, può anche darsi nel tempo si ritornerà a un calcio più romantico, non che questo non lo sia, ma è una cultura diversa".

Thohir potrebbe cedere le sue quote, possibile l'ingresso di un imprenditore italiano?

"Io parlo per me, praticamente è impossibile anche se con la mia squadra del cuore farei tante cose; nel tempo mi hanno offerto di comprare parecchie altre società, ma il mio cuore batte per i nerazzurri. Non mi vedo in un club diverso dall'Inter, ma allo stesso tempo mi piace comandare: se ho una minoranza, conto relativamente poco, è meglio non fare parte di quel progetto".

Cosa dirà a Ventura?

"Il dominus è lui. Lo aiutamo moralmente, ma non posso dire niente a Ventura. Abbiamo tanta voglia di lavorare e di portare avanti diverse iniziative. Sto andando ad incontrare la Nazionale e sicuramente avremo la speranza di superare questo ostacolo e andare in Russia".

Dove può arrivare questa Inter?

"Sicuramente la Champions, però credo che possa avere ambizioni superiori, io la vedo bene perché è una squadra quadrata e che potrebbe vincere il titolo. È guidata da un grande allenatore, i giocatori sono seri, poi deve migliorare come dice Spalletti".