TMW RADIO - Esposito: "Napoli ha 11 titolari, Juve 22. Viola, credo nei DV"

Fonte: Dalla nostra inviata Luciana Magistrato

© foto di Alberto Fornasari

A Palazzo Vecchio a Firenze, a margine dell'evento Save the City che premia una delle 14 associazioni cittadine tra cui le Glorie Viola, ha preso la parola ai microfoni di FirenzeViola.it e degli altri media presenti l'ex calciatore Salvatore Esposito: "Sono d'accordo col programma della società. Era l'ora di cambiare. La sconfitta di Crotone non ci stava, però per il resto siamo nella media. Pioli? Ha fatto bene un po' dappertutto. La Fiorentina gli ha messo a disposizione del buon materiale, ma bisogna avere pazienza e io sono fiducioso. Chiesa? Il giudizio è positivo per quello che ha fatto e per quello che continua a fare. Credo che andrà al Mondiale, sperando che l'Italia centri la qualificazione. Della Valle? Firenze è particolare, lo stadio è sempre pieno e l'amore infinito a prescindere dalla presenza o meno dei Della Valle. Scudetto viola? Mi auguro che sia possibile vincere qualcosa, secondo me il progetto è quello giusto. Quest'anno è d'assestamento, lasciamoli lavorare. Benassi? Mi piace molto come giocatore, è duttile. Napoli? Sarà dura che possa strappare lo Scudetto alla Juventus. I bianconeri sono strutturati in maniera diversa. Mentre il Napoli ha 11 gran bei giocatori e poi le riserve, la Juve ha titolari sia in campo che in panchina. Ghoulam? Spero che il Napoli trovi un sostituto, ma non sarà facile. A malincuore dico che la Juventus resta la grande favorita per la vittoria del campionato".