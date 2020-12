tmw radio F. Galli sulle esclusioni di Kulusevski e Hakimi: "Da altre parti giocano i 2004..."

L'ex difensore e responsabile del settore giovanile milanista Filippo Galli, intervistato ieri da TMW Radio, si è espresso anche sulle difficoltà di inserimento dei giovani talenti nel calcio italiano, partendo dagli esempi di Kulusevski e Hakimi in Juventus e Inter: "Ormai spesso vengono messi in campo 2002, 2003 o 2004 negli altri campionati, mentre da noi si fa fatica a comprendere e ad avere la pazienza. Siamo forse l'unico paese con tre giornali sportivi che devono riempire le pagine, e forse questo porta una certa pressione. A volte io però la vedo arrivare più da spogliatoi o contesti di lavoro... Non so cosa abbia portato i due allenatori a rilasciare certe dichiarazioni e mandare quel tipo di messaggio. Forse è un disegno anche per arrivare a spronarli: giusto o sbagliato, non ho modo di valutarlo".