tmw radio Falsini sui giovani: "Locatelli? Era un Milan teso. Juve, Kean ceduto a cuor leggero"

Nell'intervista di ieri a TMW Radio, l'ex difensore Gianluca Falsini, oggi allenatore della Reggina Primavera, ha parlato anche delle pressioni che nei grandi club impediscono il pieno sviluppo dei giovani, in risposta a una domanda su Manuel Locateli e i suoi trascorsi nel Milan: "Il punto è che certe società non hanno il tempo materiale per far crescere certi giovani, a meno che non siano veramente fortissimi. Penso ad esempio alla Juventus, che secondo me ha dato via Kean veramente troppo a cuor leggero, visto che ora al PSG è riuscito a scalzare Icardi. Le tensioni che c'erano al Milan non dato tempo a Locatelli. L'ultimo che hanno tirato fuori davvero a Milano è stato Donnarumma, ma i grandi club faticano a trovare giovani: nei club meno importanti c'è più tempo e più pazienza".