TMW RADIO - Fedele: "Il Napoli non potrà mai vincere lo Scudetto"

Lunga chiacchierata sul Napoli e sul mercato azzurro con Enrico Fedele, agente e storico operatore di mercato che ha parlato attraverso le frequenze di TMW Radio durante la trasmissione A Tutto Napoli.

Il club azzurro è prossimo a ingaggiare Manolas dalla Roma, che sostituirà Raul Albiol. "E' una impostazione europea, quella del nuovo Napoli. Cambia la squadra e l'impostazione, via anche il 4-4-2 e si va avanti con due calciatori fortissimi in difesa come Manolas e Koulibaly. Si dà la possibilità di attaccare, il nuovo Napoli sarà a trazione anteriore".

Anche James aumenta l'impostazione europea. "E' la ciliegina sulla torta, è un numero 10 che ha bisogno di giocare alle spalle di due punte. Il Napoli ha altri calciatori in quel ruolo, anche se il colombiano ha grande qualità e non si discute. Il Napoli ha bisogno di un altro centrocampista e di un altro attaccante. Il club azzurro sta ingaggiando la ciliegina, ma serve anche altro".

L'arrivo di James porterà il Napoli a cambiare modulo? "Non si va avanti col 4-4-2, nonostante le parole di Ancelotti e De Laurentiis. E' un grande acquisto, il Napoli è di formato europeo e a trazione anteriore. Ha messo qualità senza risolvere i problemi sostanziali".

Secondo lei è più funzionale Duvan Zapata per questo Napoli? "A me piacerebbe Icardi, Dzeko o Diego Costa. Questi calciatori famelici in area di rigore, Milik è un ottimo attaccante ma nelle gare decisive viene meno. Con due difensori come Manolas e Koulibaly e otto all'attacco, il Napoli vince senza problemi contro 14 squadre della Serie A. Ma voglio rivolgere una domanda, conviene spendere tanti soldi visto che la Juve fa un campionato a sé?".

Fabian è nel mirino del Real Madrid. C'è una cifra che lo renderebbe cedibile? "Prenderei Ceballos e darei anche Fabian più soldi al Real. Dove dovrebbe giocare Ruiz in questo Napoli? Il club azzurro aveva bisogno di un calciatore come Bakayoko, con forza fisica. Il Napoli aveva Diawara, che sarà ceduto per fare plusvalenza. A questo punto Rog resta certamente, deve restare per forza".

James e Manolas aumentano la qualità, ma il Napoli può cedere Allan o Koulibaly. Ne vale la pena? "Dipende dai soldi, ai miei tempi la Juventus ha ceduto Zidane al Real Madrid e i bianconeri presero Thuram, Buffon e Nedved. Nel calcio non esistono elementi incedibili, soprattutto nel Napoli. Se gli azzurri dovessero ricevere una grande offerta per Insigne, perché non valutarla? Ma questo Napoli punta allo Scudetto? Non so, perché la Juve non può steccare. Prenderà anche Rabiot e De Ligt. Il Napoli perché deve migliorarsi? Gioca per il secondo posto, l'unica squadra rivale per quella posizione è l'Inter. Se il Napoli dovesse chiudere il prossimo campionato al terzo posto, non ci sarebbero differenze per la Champions".

Deve però almeno superare il girone in Champions League. "Deve farlo, è in seconda fascia. Il Napoli deve però essere chiaro con i tifosi, può arrivare al secondo posto. Lo Scudetto al Napoli può farglielo vincere solo Sarri, se dovesse rivelarsi testardo come in azzurro potremmo avere un nuovo Maifredi alla Juve. Ma credo che non accadrà, perché la Società ha sistemato Buffon e Barzagli al suo fianco".

Nel calcio esistono i sogni. Il Napoli non può dunque sognare di vincere il tricolore? "Lavoro da 40 anni nel calcio, ormai non sogno più. Il Napoli non potrà mai vincere lo Scudetto ma deve puntare al passaggio del girone in Champions. Oggi il Napoli è una squadra nuova, è arrivato Ancelotti e ha avuto grande credito. Se fosse stato un altro allenatore, i problemi sarebbero arrivati dopo l'eliminazione in Coppa Italia contro il Milan. Merita credibilità visto il suo passato, vedremo dove andremo a finire. La gente merita chiarezza, non sogni".

E' possibile una cessione di Insigne? "Io sono certo che andrà via, magari arriverà Lozano al suo posto. Via Milik e Insigne per avere Icardi? Certamente, poi servirebbe un altro attaccante".

