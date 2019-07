TMW RADIO - Fedele: "Pepè non esclude James. Al Napoli serve Icardi"

Lunga chiacchierata sul Napoli e sul mercato azzurro con Enrico Fedele, agente e storico operatore di mercato che ha parlato attraverso le frequenze di TMW Radio durante la trasmissione Stadio Aperto.

L'arrivo degli agenti di Pepè a Dimaro mi fanno pensare ad un accordo fra i club, altrimenti che cosa sono venuti a fare. Pepè esclude James? Non credo, anche perché il colombiano è l'unico giocatore che cerca Ancelotti. Purtroppo il problema di fondo è che questa è la squadra del presidente, non di Ancelotti.

Elmas? È un buon giocatore, ma è molto offensivo e soprattutto viene dall'estero, quindi grazie al decreto crescita costa la metà di ingaggio rispetto a Barella. Io sono molto perplesso per il futuro del Napoli. De Laurentiis è un grande presidente dal punto di vista finanziario, ma sta ancora alla scuola media per quanto riguarda il calcio. Il Napoli, in questo momento, per ridurre il gap con la Juventus, avrebbe bisogno di un centrocampista ed un attaccante di livello da prelevare da una squadra italiana.

Il futuro di Icardi? L'attaccante ha parlato anche con il Napoli, ma lui vorrebbe la Juventus. Se viene a Napoli ha tutto da guadagnare e niente da perdere. Con Icardi il Napoli acquista quello che non ha, la fame di di gol in serie A".