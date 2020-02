TMW RADIO - Ferrante: "Zaza? Ero felice, ma Torino non è la sua piazza"

© foto di Federico De Luca

Marco Ferrante, in passato giocatore granata, ospite di TMWRadio durante 'Stadio Aperto' ha parlato dei vari temi legati al Torino, fra cui il rendimento di Zaza: "Non è la sua piazza questa, è stato sempre visto con scetticismo. Conoscendo le caratteristiche e la sua fame, ero iper felice quando è stato preso. Poteva rispecchiare il cuore Toro, non si risparmia mai e suda sette magliette. Ma non so perché non abbia espresso il suo valore. La sfida di Longo è anche ritrovare un giocatore del genere a supporto di Belotti, che non può rimanere sempre solo con gli esterni. Non capisco perché non abbia mai giocato con due punte Mazzarri, delle volte servono. L'Inter voleva Zaza? Questo dimostra che non sono stupidi...".

