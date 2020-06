tmwradio Ferrari: "Juventus-Lione sarà una gara assurda, non so come faranno i francesi"

L'intermediario calcistico Fabrizio Ferrari, esperto di mercato francese, si è collegato in diretta ai microfoni di TMW Radio, intervenendo nel corso della trasmissione Stadio Aperto. Di seguito un estratto dell'intervista: "Cosa farà adesso la Ligue 1? Sicuramente il calcio negli ultimi cinque anni si è sviluppato, anche grazie alla spinta verso l'alto e all'aumento dell'interesse mediatico dati dal PSG. C'è però la concorrenza di altri sport: Tour de France e Roland Garros sono due religioni, e nei loro periodi hanno anche maggior risalto. Alla fine per durata ovviamente il calcio prevale sull'interesse generale. Credo che il Governo abbia accelerato troppo la decisione, anche se va detto che nel momento in cui l'hanno presa, la situazione sembrava poco sotto controllo. Non mi sento di criticarli aspramente. Vero anche che se sono Aulas e sto inseguendo l'Europa, un'incazzatura totale è comprensibile. Sono comunque contentissimo che il Marsiglia torni in Champions, ad esempio".

Sul mercato si rischia di creare situazioni strane per la Ligue 1, specie guardando all'estero.

"Noi ovviamente abbiamo ancora dodici partite da giocare, è come se fossimo a marzo o aprile. Io che ho alcuni giocatori in Francia capisco che siamo a prendere decisioni adesso sul mercato, mentre in Italia no".

Come faranno PSG e Lione in Champions League?

"Bel guaio, davvero. Credo dovesse essere presa una decisione univoca dall'alto, che valesse per tutti. Ok che ogni paese ha vissuto diversamente il Coronavirus, ma sportivamente è un disastro, ognuno riprende quando può e siamo tutti in situazioni differenti, ma le date della Champions sono sempre quelle. Ci saranno le tedesche più in forma di tutte, e le francesi meno di ogni altro. PSG e Lione, a meno di miracoli, sono completamente fuori dalla corsa oggi. I tedeschi sono stati più reattivi, non so dire però se poi questo sia effettivamente giusto nel complesso".

Ad inizio agosto ci sarà Juventus-Lione. L'OL è fermo da febbraio...

"Sì, non riesco ad immaginarmi nemmeno che partita possa essere. Il Lione, a meno che non si inventi amichevoli e non saprei nemmeno contro chi, credo farà fatica ad entrare in partita contro una Juventus che sarà rodata da due mesi di alto livello. Il campionato italiano ti fa accorgere quando giochi al 70%, quindi non so, penso sarà una gara assurda".