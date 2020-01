© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per parlare di Inter e non solo è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, l'ex difensore Riccardo Ferri. Queste alcune battute: "Chi dovrebbe fare posto a Eriksen nell'11 titolare dell'Inter? Si è andati ad acquistare un giocatore di qualità e duttile, può giocare in più ruoli. Non fa passare notti insonni al tecnico per trovargli il ruolo. Conte e la società già sa dove collocarlo. Si alza il tasso tecnico dell'Inter così ed è bello sentire questa possibilità di cambiamento del centrocampo. Vuol dire che sta crescendo dal punto di vista della qualità e della quantità. Conte è un integralista e non penso si discosterà dal suo modulo. I risultati gli danno ragione ed è giusto così. Può giocare come interno sinistro o destro, al fianco di Brozovic e Barella. Può essere fondamentale sulle palle inattive e in termini di assist. Può prendere per mano la squadra e fargli fare il salto di qualità".

