Fonte: Niccolò Ceccarini

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Fiorentina accelera per Matteo Politano, attaccante che all'Inter è chiuso dall'esplosione di Lautaro Martinez e che potrebbe essere ancor più senza spazio in caso di arrivo di un nuovo giocatore, come da richieste di Conte, e dal rientro di Alexis Sanchez. Per i viola è una ipotesi molto concreta, visto l'ottimo rapporto che lega il suo entourage alla dirigenza viola e all'esigenza di trovare gol e fantasia della squadra di Montella, ora orfana di Chiesa e Ribery, entrambi infortunati, e con tre centravanti che fino ad ora non hanno convinto appieno.