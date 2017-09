TMW RADIO - Fiorentina, Antognoni: "Berna? Non so se oggi s'è già pentito"

Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

Da Coverciano, dove è presente per assistere alla premiazione del "Trofeo Nereo Rocco", il dirigente della Fiorentina Giancarlo Antognoni è intervenuto sulle questioni di casa viola e sulla Nazionale: "La Spagna castiga tutti, l'altro giorno l'ha fatto anche con l'Italia. La cosa che preoccupa forse è il modo in cui è arrivata la sconfitta, ma credo che già da domani l'Italia tornerà ai livelli che gli competono. Non è facile giocare al Bernabeu davanti a 100mila persone in maniera così spavalda. Ora concludiamo il ciclo di qualificazione al meglio. Chiesa? L'anno scorso ha fatto un campionato eccellente. Quest'anno è un po' più difficile per lui, ma ha le caratteristiche giuste per confermarsi. Speriamo che resti da noi a lungo. La società punta molto su di noi. Gli ultimi acquisti? Di Thereau avevamo molto bisogno, perché è un giocatore bravo e di esperienza. Eravamo scoperti in quel ruolo, quindi è stato un acquisto azzeccato. Lo Faso invece è molto giovane e in prospettiva, secondo me, può diventare un ottimo calciatore. Astori in Nazionale? Credo che domani possa giocare. Lui si merita di essere titolare contro Israele. Bernardeschi? Oggi il giocatore comanda molto di più rispetto ai miei tempi, quindi capisco la sua scelta. Non so se oggi è pentito di essere andato alla Juventus, però non è facile giocare nella Juve e trovare la propria collocazione in campo con tutti quei campioni".