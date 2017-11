TMW RADIO - Fiorentina, Astori: "Ci metto la faccia, ma niente drammi"

Fonte: Dalla nostra inviata Luciana Magistrato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Davide Astori, capitano della Fiorentina, ha parlato così a TMW Radio dopo il ko casalingo con la Roma: "Ci abbiamo provato, rimontando due gol e andando vicini al terzo gol con Chiesa. Abbiamo giocato al livello della Roma, però alla lunga loro sono stati più pronti e hanno vinto. Ci è mancata la capacità di giocare la partita senza rincorrere gli avversari. Noi siamo giovani e poco abituati a giocare insieme. Nelle ultime cinque gare abbiamo fatto tre vittorie e due sconfitte, in linea con le nostre qualità. Ora, durante la sosta, dobbiamo lavorare per migliorarci. L'Europa? Per ora sono posizioni più alte delle nostre attuali. Non è né un'utopia né un obiettivo: solo il tempo ci dirà se possiamo raggiungerla. Come mai vengo sempre io in zona mista quando perdiamo? E' un atto dovuto, non è mancanza di personalità di altri. Mi piace mettere la faccia nei momenti difficili e voglio che non si faccia un dramma di questo momento. Ora dobbiamo fare un'analisi lucida della situazione. Lo spareggio in Nazionale? Non siamo stati fortunati col sorteggio ma penso che alla Svezia sia andata peggio. Dobbiamo fare un buon risultato in Svezia e poi dare tutto a San Siro. Ovviamente spero di giocare".

Clicca sul podcast in calce per l'intervista completa.