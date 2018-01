TMW RADIO - Fiorentina, Astori: "Punto positivo ma dispiaciuti per il pari"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Davide Astori, difensore e capitano della Fiorentina, ha commentato il pareggio contro l'Inter. Ecco quanto raccolto da TMW Radio: “È stata una partita bella, ci tenevamo a vincere ma la prestazione è stata di livello dal 1’ all'ultimo minuto. Il punto che è arrivato è assolutamente positivo anche se siamo delusi perché alla fine non abbiamo vinto. Deluso dall’Inter? No sono orgoglioso della Fiorentina: oggi chiunque avessimo trovato davanti lo avremmo messo in difficoltà. Ci sono molti più nostri meriti che demeriti nerazzurri nel pari di oggi. Il riscatto dopo la 1a di campionato? In quella partita non siamo stati messi in grado di fare bene: da allora abbiamo fatto un lavoro straordinario per crescere. Thereau dispiaciuto? No perché anche se ha sbagliato le palle gol ha fatto una partita di grande sacrificio. Borja? Lo abbiamo salutato molto volentieri al pari di Vecino: si meritavano un’accoglienza così. Le gare a Natale? Non mi piace molto questa formula. Io assente a Genova? Peccato, ci tenevo ad essere con la Samp: sarò comunque a Genova per tifare la Viola”.