TMW RADIO - Fiorentina, Astori: "Rinnovo? Stiamo parlando con il club"

Il capitano della Fiorentina Davide Astori ha parlato a TMW Radio a margine della Hall of Fame viola: "E' troppo tempo che ci manca la vittoria, quindi col Sassuolo vogliamo vincere. Loro hanno un nuovo allenatore e daranno tutto. Il rinnovo? Se ne sta parlando con la società, anche se se ne occupa soprattutto il mio procuratore, io penso al campo. Il pareggio con la Lazio? Ci meritavamo un punto contro una grande squadra dopo le buone partite con Juventus e Roma. Questo punto ci da fiducia e morale per il futuro. Nazionale? E' un'eliminazione che non si scorda, è una ferita aperta. Però si riparte come sempre, mi piace riniziare pensando che si può arrivare ancora più in alto. Deve essere un'opportunità per ripartire. Vitor Hugo? E' un buonissimo giocatore che viene da un campionato diverso dal nostro. Ha bisogno di tempo per capire i meccanismi giusti e il mister gli sta cercando il giusto spazio per guadagnare in esperienza. I Della Valle? Io non li ho ancora sentiti. Sarebbe bello avere un segnale da loro ma sappiamo che loro sono vicini alla squadra. Non siamo l'unica squadra senza avere i presidenti tutti i giorni al campo. E' una situazione che accomuna molte società, però la vicinanza almeno di testa c'è".