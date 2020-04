tmwradio Fiorentina, Barone: "Futuro del calcio italiano passa dalle infrastrutture"

Nella sua intervista a TMW Radio il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato anche di diritti tv e di come migliorare il calcio italiano: "La Serie A sta facendo un lavoro incredibile, cercando di mettere tutti d'accordo. Il calcio italiano deve recuperare il terreno perso, dobbiamo trovare soluzioni per far tornare il prodotto Serie A tra quelli più interessanti e richiesti. Siamo indietro, ma possiamo recuperare il distacco. Sono positivo, ho già espresso il poter dare il mio aiuto ai gruppi di lavoro. Non dobbiamo metterci in condizione di far scappare gli investitori stranieri. Al di là dei diritti tv, il futuro del calcio italiano passa per le infrastrutture".

