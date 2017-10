TMW RADIO - Fiorentina, Sportiello: "Settimana importante. Baba ha qualità"

Fonte: Dall'inviata Luciana Magistrato

Il portiere della Fiorentina Marco Sportiello ha parlato così ai media, tra i quali TMW Radio, nella zona mista del Vigorito: "E' stata un'ottima vittoria, abbiamo approcciato bene la gara. Sembrava scontato venire qua e vincere, ma non è così. Il Benevento ha giocatori di qualità, soprattutto in attacco, e aveva bisogno di punti. L'importante è portare i tre punti a casa, se poi non prendiamo gol è ancora meglio. Torino? La continuità è molto importante, ma il campionato italiano è difficile e dobbiamo prepararci subito per una sfida complicata come quella col Torino. Dobbiamo imparare a soffrire meglio, su questo possiamo migliorare. Babacar? Non è una sorpresa, sappiamo che ci può dare molto. Il rigorista è Thereau ed è giusto che calci lui. Le gerarchie sono quelle e dobbiamo rispettarle. Ci stava comunque che volesse battere il rigore, Babacar è entrato e voleva segnare. E' stata una sana discussione. Lo Faso? Ha ottime potenzialità, deve lavorare tutti i giorni per crescere. Obiettivi? Questa settimana ci può dire molto in tal senso. Ci vuole più equilibrio nei giudizi".