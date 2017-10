TMW RADIO - Fiorentina, Thereau: "Bel gol sotto la Curva, sono felice"

Fonte: Dalla nostra inviata Luciana Magistrato

© foto di www.imagephotoagency.it

Il mattatore di Fiorentina-Udinese Cyril Thereau ha parlato a TMW Radio nella zona mista del Franchi dopo la vittoria coi bianconeri (2-1): "I miei due gol di oggi sono stati molto importanti per la squadra. Dopo la sconfitta col Chievo volevamo fare un'ottima prestazione, ci siamo riusciti. Nel primo tempo avremmo potuto chiudere sul 2-0 o 3-0. E' stato bello segnare sotto la Curva Fiesole, sono contento. Spero di continuare a segnare, ma oggi sono felice. Mi dispiace aver fatto gol contro la mia ex squadra, ma adesso sono della Fiorentina e devo dare tutto per questa maglia. Dedica? A Udine ogni volta che mio figlio veniva a vedermi segnavo. Tanti bianconeri per questo mi hanno scritto di non portarlo anche stavolta allo stadio (ride, ndr). Pioli? Nel primo tempo si è visto esattamente ciò che chiede lui: una squadra che aggredisce e lotta. Avevamo un po' di paura nel finale dopo il precedente con l'Atalanta. Laurini ha detto che devo portare tutti a cena? Lo farò volentieri, anche se di solito sono i compagni che portano fuori a cena chi ha fatto gol (ride, ndr).