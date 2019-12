Per parlare dei temi più attuali del calcio italiano è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, l'ex calciatore e tecnico Gaetano Fontana. Tra le altre cose, spazio anche al futuro di Ibrahimovic: "Ibra al Napoli? Il problema non è prenderlo ma capire poi che mercato avranno Milik e Llorente. Non potresti permetterteli tutti. Devi vedere che tipo di mercato hanno loro. Farebbe comunque più comodo al Milan, che sta faticando di più. Il Napoli ha più alternative, c'è pure Mertens che può giocare prima punta. Il Milan? Se avessi Ibra, per caratteristiche, sarebbe difficile mettergli accanto Piatek".

