L'ex calciatore e tecnico Daniele Fortunato ha parlato dei temi del momento a Stadio Aperto, trasmissione del pomeriggio di TMW Radio. Questo il suo pensiero sulla Juventus: "Non vedo grandi differenze con Allegri. Ci possono essere risultati diversi, ma i fraseggi sono gli stessi. Forse la Juve non deve giocare alla Sarri. Vedo una squadra in difficoltà in certi frangenti come lo scorso anno. Il gioco di Sarri è diverso da quello espresso ora. Per questo il tecnico non è contento".