L'ex juventino Daniele Fortunato è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione di Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini su TMW Radio: "La Juventus i problemi li ha dall'inizio, mascherati però magari da qualche risultato. Certe volte commentiamo quello. La Juventus degli altri anni le partite le vinceva, anche senza giocare bene. Oggi sono dietro perché hanno perso punti col Verona, col Benevento, con la Fiorentina...".

Allegri le avrebbe vinte?

"Lui era l'allenatore più equilibrato, ma è il mio modo di vedere il calcio... Lui basava tutto su una fase difensiva importante per poi vincere la partita grazie agli attaccanti che aveva. Oggi arrivare in area della Juve è più facile, la squadra è più giocabile e i portieri non prendono più senza voto in pagella".

Servirebbe un regista?

"Lasciamo perdere la serata di ieri di Bonucci, dico che quando c'è lui serve un centrocampo più importanti. Bentancur e Ramsey sono buoni giocatori ma si lasciano saltare troppo facilmente".

Troppo presto per dire che la Juve è fuori dalla lotta Scudetto?

"Le difficoltà sono superabili, anche perché non vedo grossi avversari. Guardiamo la Lazio, che ha alti e bassi, l'Atalanta idem. Il Sassuolo perde quota, la Roma perde qualche partita di troppo, il Napoli ultimamente pure. L'Inter potenzialmente è la più forte ma ho visto tante brutte prestazioni, poi c'è il Milan che qualche pareggino lo fa... Non vedo chi ha grande continuità in queste tredici partite".

Come giudica la rottura Gasperini-Gomez?

"Dispiace. Io ho avuto di che discutere con alcuni allenatori, specie Mondonico che ogni tanto mi faceva venire il sangue alla testa... Non so cosa sia successo negli spogliatoi ma è difficile risolvere il problema con un allenatore come Gasperini, permaloso di carattere. Credo che purtroppo ormai le strade si debbano dividere, e vedo che la società si è schierata con l'allenatore. Poteva finire meglio: certo, non avessero tutti questi attaccanti forti forse non avrebbero preso una scelta così netta".

In Champions il Real Madrid...

"Ma certo, vuoi mettere l'onore di sfidarli? Tanto non puntano alla coppa, io vorrei sempre giocare partite così".

Il Torino invece sembra in crisi: che effetto le fa vederlo ad ora ultimo?

"Io li vedo giocare e mi sembrano davvero troppo fragili... Non riesco proprio a capire cosa voglia Giampaolo, che è bravo ed intelligente, e non capisco come non riesca proprio ad incidere. L'ho conosciuto al corso, ed è uno che fa della fase difensiva la sua massima espressione, per poi ribaltare tutto sull'altro fronte. Vedere il Toro peggior difesa del campionato significa che c'è davvero qualcosa che non va... Eppure i giocatori per una classifica migliore ci sarebbero. Conoscendo Giampaolo, dico solo che se nella sua testa manca un giocatore per un ruolo in campo, va in confusione. Non vedo miglioramenti".