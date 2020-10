tmwradio Frustalupi: "Degli anni con Mazzarri ricordo il 3-1 al Chelsea e la Coppa Italia"

vedi letture

Nicolò Frustalupi, intervistato ieri da TMW Radio nel corso di Stadio Aperto, ha parlato tra le altre cose anche delle esperienze alle spalle dopo i 15 anni da vice di Mazzarri (oggi è allenatore della Pistoiese, ndr) e dei ricordi migliori: "Sono state tutte bellissime, quasi sempre abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati: dal miracolo con la Reggina partendo a -15, fino all'Europa e alla finale di Coppa Italia con la Sampdoria, il Napoli, il quinto posto con l'Inter, la salvezza col Watford e i piazzamenti col Torino... Per scegliere due partite dico Napoli-Chelsea vinta 3-1 in uno stadio stracolmo con me in panchina, visto che il mister era squalificato, e la finale di Coppa Italia vinta 2-0 contro la Juventus. Quando vinci una coppa rimane sempre nel cuore".