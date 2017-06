TMW RADIO - Fedele: “Biglia-Milan, Lotito non ha scelta. James? Si può fare”

© foto di Federico De Luca

Furio Fedele, firma de Il Corriere dello Sport, ha parlato della situazione del Milan ai microfoni di TMW Radio.

Il litigio tra Lotito e Mirabelli fa slittare l'arrivo di Biglia al Milan? “La Lazio non ha molta scelta, il ragazzo non vuole rinnovare il contratto in scadenza e vuole il Milan. Lotito vuole 18-19 milioni di euro, mentre il Milan si ferma a 12-13 milioni. È una situazione che si può sbloccare con i bonus, forse Lotito dovrà accettare contropartite tecniche adeguate. Anche se, quella delle contropartite, è una ipotesi difficile. Però dovrà fare qualche sacrificio, soprattutto sotto il profilo della filosofia aziendale”.

Pista James Rodriguez per il Milan? “E' nota la collaborazione di Jorge Mendes, che controlla il colombiano. Il ragazzo non ha spazio e non trova fortuna al Real Madrid, la soluzione potrebbe essere importante per il Milan. Interessa molto ai rossoneri di Montella, il prestito è una ipotesi plausibile. Se Florentino Perez vuole investire una trattativa con James in uscita e Donnarumma in entrata, sembra difficile perché Gigio si avvicina al rinnovo. Rodriguez non è una prima scelta per Zidane”.

