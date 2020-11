tmw radio G. Fontana: "Eriksen deve adattarsi all'Inter. Impari a fare la mezzala o il play"

Intervistato ieri da TMW Radio, l'allenatore Gaetano Fontana ha parlato anche delle difficoltà d'inserimento di Christian Eriksen nell'Inter: "Porto la mia esperienza: io sono nato trequartista nel momento in cui però il Sacchi-pensiero si insinuava in tutti gli allenatori italiani, e il classico 10 veniva tenuto meno in considerazione. Ho dovuto ritagliarmi uno spazio: da trequartista a mezzala, finendo davanti alla difesa. Per ogni cosa ci vuole tempo: Eriksen nasce trequartista, gioca per spaccare le difese. Ha nelle corde qualsiasi ruolo, anche play o mezzala, ma la domanda è: l'Inter e Conte hanno il tempo?".

Deve adattarsi lui?

"Non sono assolutista, ci sono giocatori che hanno caratteristiche per cui vanno bene a certi allenatori. C'è chi ama giocare col trequartista e col rifinitore, penso ad esempio al discorso tattico che porta avanti da anni Giampaolo, e chi no. Deve imparare a fare la mezzala, o un play che sappia dare un raccordo di qualità. Chi gioca sulla trequarti è poco incline alla fase di non possesso, ma a certi livelli non puoi trascurarla. Anche il giocatore dovrebbe essere più disponibile...".