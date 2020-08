tmwradio G. Fontana: "Tonali-Inter? Se non sarà pronto resterà fuori. Sarebbe controproducente"

vedi letture

Nel suo intervento a TMW Radio, Gaetano Fontana, ex centrocampista, ha parlato anche del possibile passaggio di Sandro Tonali all'Inter: "Il problema è classico delle grandi squadre che competono per ottenere risultati. Se ci sono giocatori non pronti, sei costretto a tenerli fuori, e rischiano di essere investimenti che si sposano difficilmente con ciò che serve alla squadra. Bisogna capire se è compatibile, ma al momento in cui fai una spesa come quella per Tonali, non puoi lasciarlo fuori. Poi penso però anche alle parole di Conte, che per giocare certe competizioni ci vogliono i giocatori giusti, mentre Tonali è ancora sprovvisto di esperienza".

Ascolta il podcast per l'intervista completa.