TMW RADIO - Galante: "U.21 esce da protagonista. Inter? Spalletti un grande"

© foto di Lorenzo Marucci

Intervenuto durante Quelli della notte su TMW Radio, Fabio Galante (che in carriera ha vinto due Europei U.21) ha parlato del ko dell'Italia di Di Biagio contro la Spagna: "Fino all'espulsione di Gagliardini, l'Italia ha giocato alla pari. Nel primo tempo è stata superiore. E' chiaro che poi gli episodi fanno la differenza: Saul ha realizzato tre splendidi gol: onore alla Spagna ma l'Italia esce comunque da protagonista. Senza l'espulsione poteva esserci l'impresa, te la potevi giocare fino alla fine. Loro, forse, avendo giocato il giorno prima rispetto agli azzurri, avrebbero avuto qualche vantaggio in più alla lunga e magari nei supplementari, ma i giovani comunque la stanchezza non la sentono. Ricordo che con la Spagna in finale nel '96 vincemmo ai rigori dopo che eravamo rimasti in nove... La difesa azzurra? Dare colpe ai difensori non credo sia giusto, Donnarumma è partito un po' in ritardo sul secondo gol ma era coperto. Rugani doveva essere più vicino sul primo gol Spagna? Sì però rivedendo il gol, dallo stop di destro al tiro di sinistro è stato tutto davvero molto rapido. La superiorità tecnica della Spagna è venuta fuori solo negli ultimi venti minuti perchè loro erano in vantaggio e in superiorità numerica. Ma nel primo tempo le azioni migliori sono state dell'Italia. Il punteggio alla fine è stato anche troppo pesante. L'Inter? Il mercato deve decollare, Sabatini e Ausilio daranno a Spalletti i giusti rinforzi per tornare competitivi e diminuire il gap con Juve, Roma e Napoli. Con Spalletti l'Inter si è assicurata un grande tecnico e può essere l'allenatore ideale per mettere tutto a posto alla Pinetina. Sono molto fiducioso".